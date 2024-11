One More Dj: la notte reggina si accende con i colori della musica

Con Touring 104 la notte reggina si accende con i colori della musica. Al di là delle limitazioni sulla discoteca ai lidi, anche rispettando le regole ci si può divertire, con iniziative piacevoli e coinvolgenti.

Musica e tanto sano divertimento attraverso la competenza, la passione di chi, sulle note, si muove, ci crede e ci lavora da sempre.

E’ questo l’obiettivo di ONE MORE DJ, una produzione Radio Touring104 e Video Touring 655 di Dock Condello ed Enzo Romeo, in giro tra la gente per tutta l’estate e in onda, in radiovisione, ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20.

Lo scopo di questi ragazzi, oltre ad abbracciare e rendere viva la movida, a far divertire in modo sano il popolo reggino, è quello di raccontare il meglio della notte in riva allo Stretto perchè la musica è l’arte più diretta, che entra dalle orecchie e arriva dritta al cuore.

Per info sulle iniziative:

QUI IL PROMO DEL NUOVO PROGRAMMA: