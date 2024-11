OneWheel’: Dalla California arriva lo skate del futuro

di Alessandro Sica – Dagli Stati Uniti arriva lo skate con una ruota sola. ”OneWheel”, questo il nome della nuova invenzione made in California. Uno skate con una sola ruota capace di autobilanciarsi grazie alle nuove tecnologie e a una serie di algoritmi. La sensazione, assicurano i giovani fortunati americani che hanno già hanno sperimentato il nuovo mezzo, è quella di fare snowboard ma sul cemento.

Una sola ruota ‘piazzata’ in mezzo alla tavola. L’idea proviene da un gruppo di ragazzi californiani, nata per “avere la sensazione di “volare sulla strada”. Per ora è solo un prototipo ma per promuoverlo e raccogliere fondi per poterlo commercializzare è stato scelto un portale di “crowfounding”.

Un nuovo mezzo di locomozione che, ne siamo certi, non appena immesso nel mercato, avrà un immediato successo.‘OneWheel’ si muove grazie ad un motore elettrico collegato alla ruota centrale e ad un sistema di gestione del moto che consente di mantenere l’equilibrio.

Sarà il movimento ed il peso dello ‘skater’ in avanti o indietro a dare i comandi al nuovo skate ad una ruota.Non resta che aspettare l’estate per acquistare ‘OneWheel’ .Per chi invece non resiste alla tentazione di provare l’ultima novità americana lo skate ad una ruota può essere ordinato su www.kickstarter.com al prezzo di è di 950 €.