Approdata a Reggio la nave della ONG Solidaire: a bordo 99 migranti- VIDEO

La nave “Solidaire” è entrata nel porto di Reggio Calabria nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre 2025. Le operazioni di ormeggio si sono svolte regolarmente.

Chi è “Solidaire”

“Solidaire” è un progetto fondato da Enrique Piñeyro e Carla Calabrese. L’obiettivo è fornire supporto aereo e marittimo a individui, popolazioni e organizzazioni che necessitano di aiuti umanitari. L’ONG opera in azione diretta e dichiara di non ricevere né accettare donazioni pubbliche o private: è autofinanziata.

Lo sbarco a Reggio Calabria

L’unità ONG Solidaire è giunta intorno alle 14:00 al porto di Reggio Calabria con a bordo 99 migranti (87 uomini, 12 donne, tra cui 3 minori e 27 MSNA, di nazionalità presunta Ciad, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Ghana, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sud Sudan).

Le missioni dal 2021

Dal 2021 il team ha condotto oltre 49 missioni. Le attività hanno riguardato:

aiuti umanitari;

indagini sulla pesca illegale ;

; trasporto di rifugiati ;

; salvataggio di persone in pericolo.

“SOLIDAIRE” è una nave da rifornimento offshore che batte bandiera tedesca.

Secondo i dati forniti, oltre 3.000 persone sono state trasferite da aree di conflitto verso zone sicure o Paesi ospitanti.