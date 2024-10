Online il nuovo sito del Museo Archeologico di Reggio Calabria

È online il Sito Web istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in due lingue (italiano e inglese), all’indirizzo internet: http://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.

È una delle iniziative più rilevanti tra le attività di valorizzazione del patrimonio culturale e di miglioramento organizzativo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione istituzionale e il servizio alla cultura. Ideato con una grafica semplice e accattivante e di immediata comprensione, il Sito Web è stato concepito e realizzato come uno strumento di informazione e di orientamento all’utenza per l’accesso e la fruizione della ricca offerta culturale e civile del Museo.

L’Home Page è strutturata su tre livelli principali. Nella banda alta tutte le rubriche per la navigazione: Il museo, gli eventi, media e foto gallery, le notizie e le informazioni utili, la promozione, l’amministrazione trasparente.

In primo piano il box informativo, con giorni e orari di apertura e contatti. Sul secondo livello si trovano le collezioni esposte al pubblico nel percorso espositivo permanente e l’area stampa per i giornalisti e gli operatori dell’informazione. Sul terzo livello i Social, con aggiornamento in tempo reale.

Il direttore Carmelo Malacrino, che fin dai primi giorni del suo insediamento alla guida del MArRC si è impegnato nell’innovazione tecnologica degli strumenti di comunicazione e di relazione con l’utenza, anche attraverso i Social, presenta così questo nuovo importante servizio di informazione, formazione, orientamento e accesso: «Il sito rappresenta una tappa importante nel processo di miglioramento costante nella qualità del servizio alla cultura e al territorio che il MArRC assicura ai visitatori e ai cittadini. Ed è uno strumento strategico per avere un riscontro sul gradimento del pubblico e adeguare la nostra offerta alle esigenze concrete dell’utenza , per una efficace valorizzazione del patrimonio archeologico».

Il Sito Web sarà presentato in Conferenza Stampa, venerdì 15 giugno 2018, alle ore 11.45, nella Sala Conferenze del MArRC. I giornalisti sono invitati a partecipare e divulgare la notizia.