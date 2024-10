Onlus ‘Per Mano’: “Parteciperemo a manifestazione, Reggio deve volare”

L’ Associazione onlus per la distrofia muscolare “Per Mano” di Reggio Calabria (Via Madonna di Fatima N° 1)

comunica che parteciperà alla manifestazione “Reggio deve volare” organizzata per venerdì 31 marzo 2017 alle ore 18- Piazza Italia- Reggio Calabria.

Attraverso la partecipazione a tale manifestazione l’ Associazione Per Mano vuole sottolineare ancora una volta la necessità di avere a Reggio Calabria l’ aeroporto dello Stretto funzionante e fruibile in modo particolare da tutte le famiglie dei ragazzi affetti da distrofia muscolare ( e più in generale da malattie neuro muscolari gravissime) che senza l’ aeroporto e l’ Alitalia in particolare vedrebbero gravissimamente leso il diritto costituzionale alla “salute”.

Ai ragazzi , affetti da tali patologie, verrebbe di fatto negato di potersi curare nelle città del centro-nord d’ Italia dove si recano per essere seguiti dal punto di vista clinico.

Alitalia per noi e le nostre famiglie vuole dire poter usufruire dell’ assistenza che puntualmente la compagnia aerea fornisce in modo efficace .

L’ assistenza ai disabili che Alitalia fornisce non è fornita da altre compagnie che non sono attrezzate in tal senso.