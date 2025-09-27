Reggio, al via il casting per il nuovo film di Francis Ford Coppola

Casting aperto in Calabria per figurazioni e ruoli secondari nel nuovo film di Francis Ford Coppola. Scopri tutte le date e i requisiti per partecipare

Calabria Film Commission è alla ricerca di figurazioni e ruoli secondari per il nuovo film di Francis Ford Coppola, che sarà girato in Calabria. Se hai sempre sognato di entrare nel mondo del cinema, questa è un’opportunità imperdibile!

Dettagli del casting

A chi è aperto:

Il casting è aperto a uomini e donne tra i 18 e i 72 anni, e anche minorenni dai 6 ai 17 anni (accompagnati da un genitore o tutore). I candidati devono avere tratti somatici europei: francesi, inglesi, italiani, nordeuropei, e devono essere residenti o domiciliati in Calabria.

Riprese previste:

Le riprese sono previste per il dicembre 2025. Le location sono situate nelle bellissime zone di Reggio Calabria, Cosenza e Scilla.

REQUISITI IMPORTANTI

Il film è ambientato negli anni ’30, quindi per motivi storici non potranno partecipare persone con:

Sopracciglia o contorno labbra tatuati.

Unghie ricostruite (è richiesta la disponibilità a rimuovere gel o ricostruzioni).

Ritocchi evidenti di chirurgia estetica (es. filler labbra).

Tatuaggi visibili.

Capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali.

REGGIO CALABRIA

TEATRO F. CILEA, Corso G. Garibaldi, 32

7 OTTOBRE Dalle 10:00 alle 13:30 : Solo maggiorenni Dalle 14:30 alle 18:00 : Maggiorenni e minorenni

8 OTTOBRE Dalle 09:00 alle 13:30 : Solo maggiorenni Dalle 14:30 alle 15:30 : Maggiorenni e minorenni



COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario presentarsi al casting con una foto recente, scattata in primo piano o piano americano, senza filtri né ritocchi (anche scattata con il cellulare). Inoltre, è importante che il nome e cognome siano chiaramente indicati sul retro della foto.

Compenso e requisiti per partecipare

Per ogni giornata di lavoro, è previsto un compenso regolarmente retribuito secondo il CCNL di riferimento.

Non potranno partecipare al casting: