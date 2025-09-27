Reggio, al via il casting per il nuovo film di Francis Ford Coppola
Casting aperto in Calabria per figurazioni e ruoli secondari nel nuovo film di Francis Ford Coppola. Scopri tutte le date e i requisiti per partecipare
27 Settembre 2025 - 15:41 | Redazione
Calabria Film Commission è alla ricerca di figurazioni e ruoli secondari per il nuovo film di Francis Ford Coppola, che sarà girato in Calabria. Se hai sempre sognato di entrare nel mondo del cinema, questa è un’opportunità imperdibile!
Dettagli del casting
A chi è aperto:
Il casting è aperto a uomini e donne tra i 18 e i 72 anni, e anche minorenni dai 6 ai 17 anni (accompagnati da un genitore o tutore). I candidati devono avere tratti somatici europei: francesi, inglesi, italiani, nordeuropei, e devono essere residenti o domiciliati in Calabria.
Riprese previste:
Le riprese sono previste per il dicembre 2025. Le location sono situate nelle bellissime zone di Reggio Calabria, Cosenza e Scilla.
REQUISITI IMPORTANTI
Il film è ambientato negli anni ’30, quindi per motivi storici non potranno partecipare persone con:
- Sopracciglia o contorno labbra tatuati.
- Unghie ricostruite (è richiesta la disponibilità a rimuovere gel o ricostruzioni).
- Ritocchi evidenti di chirurgia estetica (es. filler labbra).
- Tatuaggi visibili.
- Capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali.
DATE E LUOGO DEL CASTING
REGGIO CALABRIA
TEATRO F. CILEA, Corso G. Garibaldi, 32
- 7 OTTOBRE
- Dalle 10:00 alle 13:30: Solo maggiorenni
- Dalle 14:30 alle 18:00: Maggiorenni e minorenni
- 8 OTTOBRE
- Dalle 09:00 alle 13:30: Solo maggiorenni
- Dalle 14:30 alle 15:30: Maggiorenni e minorenni
COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario presentarsi al casting con una foto recente, scattata in primo piano o piano americano, senza filtri né ritocchi (anche scattata con il cellulare). Inoltre, è importante che il nome e cognome siano chiaramente indicati sul retro della foto.
Compenso e requisiti per partecipare
Per ogni giornata di lavoro, è previsto un compenso regolarmente retribuito secondo il CCNL di riferimento.
Non potranno partecipare al casting:
- Dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Pensionati con quota 100 o pensione anticipata