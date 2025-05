Reggio, l’Accademia di Belle Arti apre le porte alla città: il programma dell’open day

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria accoglierà la cittadinanza con una giornata interamente dedicata alla scoperta della sua offerta formativa. L’Open Day si svolgerà venerdì 23 maggio, dalle ore 9 alle 18, offrendo agli interessati la possibilità di visitare i laboratori e le aule, assistere a lezioni aperte, partecipare a workshop e conoscere i percorsi post diploma e post laurea attivi all’interno dell’AbaRc.

«L’Open Day rappresenta un’importante occasione per conoscere la vita culturale dell’alta formazione artistica – afferma il direttore dell’AbaRc, Piero Sacchetti –. È un momento di incontro con docenti e cultori delle varie discipline, ma anche un’opportunità per approfondire l’organizzazione dei corsi, le opportunità di crescita e i possibili sbocchi professionali per chi sceglie un percorso nell’ambito dell’arte».