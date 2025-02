Open Day dell’Istituto ‘Giovanni XXIII’: successo di partecipazione e scoperta

L’Open Day dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, tenutosi il 30 gennaio 2025 presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado Rocco Caminiti, ha riscosso un grande successo di pubblico, con la partecipazione di numerosi genitori e bambini desiderosi di conoscere da vicino l’offerta formativa e le opportunità promosse dalla scuola.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per presentare l’ampia gamma di attività didattiche, laboratoriali e progettuali che caratterizzano l’offerta formativa dell’istituto, con un’attenzione particolare sull’innovazione metodologica e sull’attenzione alle esigenze individuali degli studenti.

Un viaggio attraverso gli spazi dell’Istituto Comprensivo

I partecipanti all’Open Day hanno avuto l’opportunità di visitare i diversi spazi dell’Istituto Comprensivo, aule colorate e accoglienti, laboratori attrezzati e interattivi, ambienti moderni e funzionali.

Un focus sull’innovazione: laboratori artistici, di coding e atelier digitale

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si distingue per la sua attenzione all’innovazione e all’utilizzo di metodologie didattiche all’avanguardia. Durante l’Open Day, è stata data particolare enfasi ai laboratori artistici, dove gli studenti più piccoli possono sviluppare le proprie competenze attraverso percorsi sensoriali, scientifici, pittorici, al laboratorio di coding, dove i ragazzi imparano a programmare e a sviluppare il pensiero computazionale, e all’atelier digitale, uno spazio creativo dove gli studenti possono sperimentare con le nuove tecnologie e sviluppare le proprie competenze digitali.

L’ Istituto e la “sua” orchestra

Un’ulteriore eccellenza dell’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado è la sezione di strumento musicale, che permette agli studenti di approfondire lo studio di uno strumento musicale a scelta tra arpa, flauto traverso, chitarra e pianoforte. Questo percorso, tenuto da docenti qualificati, offre agli studenti l’opportunità di sviluppare le proprie attitudini musicali e di partecipare a concerti e manifestazioni musicali.

Grande novità: l’indirizzo International

Con grande entusiasmo, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha presentato la sua grande novità per l’anno scolastico 2025/2026: l’indirizzo International per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Questo percorso innovativo offrirà agli studenti l’opportunità di acquisire una solida preparazione in lingua inglese, attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche CLIL (Content and Language Integrated Learning) e la presenza di docenti madrelingua. L’indirizzo International si pone l’obiettivo di formare cittadini del mondo, competenti in più lingue e culture, pronti ad affrontare le sfide del futuro.

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e il progetto Erasmus Plus

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII è orgoglioso di partecipare al progetto Erasmus Plus, un’iniziativa dell’Unione Europea che promuove la mobilità e la cooperazione tra scuole, studenti e docenti di diversi paesi. Grazie a questo progetto, gli studenti e i docenti dell’istituto hanno l’opportunità di partecipare a scambi culturali, esperienze di studio all’estero e progetti di collaborazione internazionale, ampliando i propri orizzonti culturali e linguistici.

La presentazione dell’offerta formativa

L’offerta formativa dell’istituto è stata presentata dalla dirigente scolastica, Dott.ssa Luisa Ottanà, che ha illustrato ai genitori e ai bambini le peculiarità del progetto educativo, i punti di forza dell’offerta didattica e le numerose attività proposte per arricchire il percorso di apprendimento degli studenti. La dirigente ha sottolineato l’impegno della scuola nel promuovere un’educazione di qualità, orientata all’innovazione e alla valorizzazione del talento di ogni studente.

Un momento di incontro e dialogo

L’Open Day ha rappresentato anche un momento di incontro e dialogo tra genitori, docenti e piccoli studenti, con la possibilità di porre domande, chiarire dubbi e ricevere informazioni dettagliate sull’organizzazione scolastica, sui progetti extracurricolari e sulle iniziative di supporto allo studio.

La presenza di numerosi alunni, che hanno condiviso con entusiasmo la loro esperienza positiva all’interno dell’istituto, ha contribuito a creare un’atmosfera accogliente e familiare, favorendo un clima di collaborazione e di apertura.

Un’esperienza stimolante e coinvolgente

L’Open Day dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si è configurato come un’esperienza stimolante e coinvolgente, in grado di fornire ai partecipanti una visione chiara e completa dell’offerta formativa della scuola e di suscitare un vivo interesse per le opportunità di crescita personale e professionale offerte.

L’evento ha confermato l’impegno dell’istituto nel promuovere un’educazione di qualità, orientata all’innovazione e alla valorizzazione del talento di ogni studente.

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si conferma come una realtà educativa all’avanguardia, capace di rispondere con efficacia alle sfide del mondo contemporaneo e di formare cittadini consapevoli e responsabili.