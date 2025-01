Open Day IC ‘Radice Alighieri’ di Catona: grande partecipazione di genitori e alunni

Grande partecipazione da parte di genitori e alunni all’Open Day, organizzato dall’IC “Radice Alighieri” presso la nuova sede della Scuola secondaria di I grado di Via Mercato.

A introdurre il ricco evento la Dirigente scolastica, Simona Sapone, che, iniziando il suo intervento, ha voluto chiarire, per l’ennesima volta, come: “grazie alla collaborazione attiva con il territorio e le istituzioni, si sia riusciti a trovare e sistemare i nuovi locali della scuola secondaria che oggi appaiono accoglienti, luminosi, ben organizzati, con strumenti digitali e laboratori perfettamente funzionanti. Infatti, sono state installate in tutte le classi moderne Digital Board con apposito kit multimediale e di videoconferenza, creati una innovativa Aula Immersiva con annesso laboratorio di making 3D e realtà virtuale, uno studio Podcast audio e video con relative strumentazioni di editing, un rinnovato laboratorio informatico con 21 postazioni e annesso laboratorio coding, robotica e STEM ed infine il laboratorio scientifico STEAM.

La dirigente ha concluso l’incontro con genitori elogiando e sottolineando l’alta qualità del personale docente, illustrando il Piano dell’Offerta Formativa, i percorsi di legalità, ambiente e lettura, i numerosi protocolli d’intesa sottoscritti con Enti e associazioni, le certificazioni linguistiche e la partecipazione settimanale attraverso articoli degli alunni al Progetto Noi Magazine di Gazzetta del Sud.