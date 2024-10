Reggio, ASP e Arcigay insieme per la Pride Week: open day per vaccinazioni e test HIV

Nonostante l’incertezza riguardo al tradizionale corteo che ogni anno colora di arcobaleno le strade del centro città, la Pride Week a Reggio Calabria è confermata e si prospetta ricca di eventi importanti. Tra questi, spicca l’Open Day dedicato alla prevenzione sanitaria, organizzato per giovedì 25 luglio presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, situata in Via Carlo Rosselli.

Un evento in collaborazione tra Azienda Sanitaria Provinciale e Arcigay, sostenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. A partire dalle ore 09:30 di giovedì i reggini avranno la possibilità di effettuare gratuitatemente i seguenti servizi di prevenzione:

test HIV in forma anonima;

vaccinazione HPV;

vaccinazione antitetanica.

“Abbiamo approfittato della richiesta che ci è pervenuta in occasione della Pride Week e abbiamo dato subito la nostra disponibilità per attività che, secondo noi, sono di fondamentale importanza – ha detto il dott. Sandro Giuffrida, direttore del Dipartimento di Prevenzione a CityNow. Il primo riguardante il test HIV, che sarà effettuato in totale anonimato e poi elaborato dal laboratorio analisi della Dott.ssa Fiorillo. Il secondo, la vaccinazione HPV e antitetanica (fino a 35 anni per le donne e 25 per gli uomini). La copertura in città è la più alta nella regione, ma è comunque inadeguata. Parliamo di un range che va dal 50 al 70%, in base alle fasce d’età. Il target da raggiungere, invece, è del 95%”.

Il direttore del dipartimento di prevenzione invita, dunque, la popolazione a vaccinarsi e ricorda:

“La nostra regione è l’unica in Italia che offre il vaccino gratuito fino a 35 anni, un forte impegno nei confronti della prevenzione. Noi speriamo – ha proseguito Giuffrida – che l’adesione sia talmente alta da raggiungere la vaccinazione di massa e far sparire il tumore alla cervice uterina, così come avvenuto ad esempio in Australia. Di conseguenza – ha spiegato – non esisterebbe più neanche la necessità del Pap-test, per cui ci siamo attività con un servizio per le donne reggine“.

L’azienda sanitaria reggina sta premendo tanto sulla sensibilizzazione alla prevenzione, soprattutto sul fronte dell’attività fisica. Basti pensare alla camminata della salute “StaiAlPasso” organizzata nei giorni scorsi a Roccella Jonica, che ha riscosso un successo tale che sarà presto riproposta anche nel Comune di Palmi e di Reggio Calabria.

“A settembre – ha concluso Giuffrida – sbarcheremo anche nelle scuole”.

Con l’open day della Pride Week viene offerta ai cittadini un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute.

Maggiori informazioni

Mail reggiocalabria@arcigay.it

Chiama o invia messaggio all’help line 3274541465