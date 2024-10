Opera, lo storico Amato: ‘Un’altra attrattiva per Reggio’

“A me piace molto”.

Lo ha scritto in un post su Facebook lo storico Pasquale Amato. Il professore universitario da sempre impegnato nella divulgazione della nostra storia e nella promozione del territorio e di tutte le sie eccellenze, non ha perso occasione per spiegare cosa rappresenta la nuova installazione permanente per Reggio.

Leggi anche

“Opera di Tresoldi diverrà un’attrattiva ulteriore per lo scenario favoloso della nostra bellissima Reggio, richiamando la sua storia plurimillenaria con le colonne in Rada Giunchi”.

Amato ricorda che il parco, che adesso appare completamente diverso grazie al lavoro di un’artista internazionale, è lo stesso in cui nel 1750 si trovava la prima piantagione di bergamotto.

Leggi anche

Lo storico reggino prosegue: