Donna Teresa, 3 arresti nella Locride per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Martedì mattina i militari della Stazione Carabinieri di Carerihanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare, disposta dal Gip del Tribunale di Locri su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti: Teresa PIZZATA cl.63, residente in Benestare; Giuseppe MUSOLINO cl.86, residente in Ardore e Antonio MUSOLINO cl.94, residente in Benestare.

Gli indagati, in atto detenuti presso le case circondariali di Reggio Calabria, poiché raggiunti il 09.07.2019 da altro provvedimento cautelare per illeciti accertati in Benestare (RC) tra settembre 2015 e giugno 2016, nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria “Nikita”, condotta dai militari del NOR – Sezione Operativa della Compagnia di Locri, sono destinatari della misura della custodia cautelare in carcere perché riconosciuti responsabili, nel periodo marzo – luglio 2019, di aver detenuto ai fini di spaccio, venduto o, comunque, ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, che detenevano occultate in luoghi limitrofi alla loro abitazione, da dove, di volta in volta, le prelevavano per provvedere alla consegna diretta ai consumatori.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari costituisce l’epilogo di un’attività investigativa svolta dalla Stazione Carabinieri di Careri che con complesse ed articolate indagini, avvalendosi di censure tecniche e riscontri “sul campo”, hanno consentito di comprovare l’esistenza di un “legame familiare” costituito dai tre congiunti – PIZZATA Teresa e i suoi due figli, MUSOLINO Giuseppe e MUSOLINO Antonio – operante nel comune di Benestare, dedito alla cessione di sostanza stupefacente ai consumatori “finali”.



L’attività di indagine è stata convenzionalmente denominata “Donna Teresa” per evidenziare il ruolo svolto dalla PIZZATA, madre e vedova che, in qualità di capofamiglia, dirigeva con autorità le attività criminali dei figli.



Le investigazioni condotteattraverso la programmazione di indirizzati e tradizionali servizi di osservazione, pedinamento e controllo a distanza, con la censura tecnica di sistemi di video sorveglianza, hanno permesso di accertare l’assidua frequentazione della casa da parte di soggetti noti quali consumatori abituali ed occasionali con precedenti specifici di polizia. In particolare, l’Arma locale con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili Carabinieri, nel corso delle attività di perquisizioni e rastrellamento, hanno rinvenuto munizionamento e quantitativo consistente di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina nelle pertinenze dell’abitazione, posti utilizzati come e veri e propri nascondigli dove occultare i narcotici.