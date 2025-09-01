‘Operazione Nostalgia’: Reggio Calabria punta al podio. La classifica degli spettatori
Comanda Salerno. Ancora diversi giorni a disposizione per l'acquisto del biglietto
01 Settembre 2025 - 12:06 | Redazione
Siamo entrati nella settimana del raduno e Reggio Calabria accelera per prendersi il podio nella storia dei raduni di “Operazione Nostalgia“.
Mancano 5 giorni all’evento di sabato 6 settembre e di solito, gli ultimi, sono i giorni più caldi.
Riuscirà Reggio Calabria a superare Novara e Ferrara e a piazzarsi al secondo posto?