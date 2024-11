Oppido Mamertina fra i primi centri calabresi ad avviare i lavori di sviluppo della banda larga ed ultralarga

Oggi ad Oppido Mamertina hanno preso il via i lavori di sviluppo della banda larga ed ultra-larga. La cittadina preaspromontana é fra le prime in tutta la Regione Calabria ad avviare i lavori di ammodernamento delle linee telefoniche ed internet. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Giannetta è riuscita a farsi in-serire nel programma per la realizzazione in Calabria della rete di nuova generazione in fi-bra ottica, che ha l’obiettivo di fornire connettività con banda ultralarga in 223 nuovi comu-ni per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. Infatti in un primo momento Oppido Mamertina era stata esclusa dai siti in cui sarebbe stato avviato l’ammodernamento, ma il grande impegno degli Amministratori locali ha fatto sì, non solo che il centro dell’area preaspromontana venisse inserito tra i comuni usufruitori del progetto, ma anche che Oppido fosse uno dei primi paesi ad iniziare i lavori. I lavori di ammodernamento dureranno 30 giorni, ma non dovrebbero recare grande distur-bo alla viabilità del comune in quanto verrà usato un metodo di scavo innovativo, detto “a mini trincee” che prevede la chiusura alternata di piccolissime aree urbane, di modo appunto di consentire il normale deflusso del traffico, senza chiudere intere aree comunali per tutta la durata dei lavori. <>. Oppido potrà dunque sfruttare, su tutte le aree coperte, collegamenti con tecnologia ultra-broadband con velocità da 30 fino a 100 Megabit al secondo, accelerando in questo modo l’accesso ai servizi digitali innovativi rivolti a cittadini, imprese e istituzioni locali.s on line