Oppido Mamertina: l’Amministrazione Giannetta festeggia i centenari.

Nella Piazza Regina Margherita dominata dall’imponente Cattedrale, l’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina ha reso omaggio ai sei centenari della popolazione oppidese con un evento dal titolo “Giornata dei centenari”.Ai festeggiamenti ha partecipato il Sindaco Domenico Giannetta che, dopo avere ascoltato, insieme ai cittadini, le storie dei protagonisti ed i loro consigli su come conquistare la longevità, ha insignito personalmente i centenari di Oppido con una targa ricordo. Ai festeggiamenti ha preso inoltre parte, in qualità di ospite, il sig. Caruso di Molochio che compirà 109 anni il 2 novembre prossimo.“Ringrazio vivamente tutti coloro i quali hanno reso possibile questa giornata intensa di significato per tutti noi e per la nostra storia – ha dichiarato il Sindaco Giannetta – Non dobbiamo mai sottovalutare il valore della memoria e ancor meno l’importanza che gli anziani hanno nella società. Troppo spesso – ha sottolineato – ci si dimentica di loro, con questa Amministrazione Comunale desideriamo invece restituire loro quella dignità sociale che meritano con interventi mirati sulle specifiche necessità di cui sono portatori”. Il successo riscosso dalla prima edizione della “Giornata dei Centenari” oppidesi ha inoltre suggerito al Sindaco ed all’intera Amministrazione Comunale l’idea di rinnovare l’evento e ampliarlo a tutti i centenari della provincia di Reggio Calabria.La giornata, che ha avuto inizio con la messa celebrata da Don Letterio Festa, rettore della Cattedrale, si è conclusa sulle note dei “Senza Tempo Live Band” che si sono esibiti con brani storici del panorama musicale italiano, per rendere omaggio alla memoria centenaria dei protagonisti della manifestazione.