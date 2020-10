Reggio, in stand by l'ordinanza su chiusure e coprifuoco: le parole di Falcomatà

Ancora in valutazione i parametri da adottare sul territorio reggino secondo il nuovo DPCM

A Reggio Calabria si è da poco conclusa la conferenza che ha visto protagonisti al tavolo il sindaco ed il Prefetto per stabilire i nuovi parametri secondo il DPCM emanato, nei giorni scorsi, dal Premier Conte.

"Come d'accordo con le associazioni di categoria con le quali ci siamo confrontati nella giornata di ieri - ha spiegato Falcomatà - prima di addivenire ad ogni ordinanza di vie e piazza a rischio assembramento, abbiamo condiviso insieme al prefetto e agli altri componenti del Comitato Ordine e Sicurezza, l'importanza di avviare in questo fine settimana un monitoraggio più intenso rispetto a quelle che sono le zone a rischio, per poi provvedere con maggiore contezza alla decisione di eventuali chiusure".

Nessuna chiusura e nessun coprifuoco è previsto al momento per la città dello Stretto, in cui il primo cittadino d'accordo con gli altri attori istituzionali ha scelto di riservare ancora qualche giorno alla scelta, invitando, però, le forze dell'ordine ad un'attività di controllo ancora più serrata, in particolar modo nel fine settimana.