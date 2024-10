Fase 2, la Regione fa di testa sua: il commento di Falcomatà

I cittadini di Reggio erano in attesa di un commento da parte del sindaco Falcomatà. Ecco cosa ne pensa il primo cittadino dell'ultima ordinanza regionale

I cittadini di Reggio erano in attesa di un commento da parte del sindaco Falcomatà, sull’ordinanza emanata poche ore fa dalla Santelli. Il commento non si è fatto troppo attendere ed arriva a tarda sera in modo abbastanza inconsueto:

“A volte la realtà supera la fantasia. Non si fa gioca sulla pelle e sulla salute dei cittadini. Spero che la notti porti consiglio, in caso contrario ci determineremo di conseguenza. Intanto chiedo a tutti voi di mantenere la calma, ne parliamo domattina. Buonanotte”. Ps: grazie alla Filosofia Reggina, questa foto è la sintesi migliore”.