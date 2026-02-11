Maltempo, scuole chiuse a Reggio: arriva l’ordinanza del sindaco

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile della Calabria, il sindaco di Reggio Calabria ha firmato un’ordinanza sindacale, che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia) per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio 2026.

Allerta arancione e rischi metereologici

La decisione è stata presa in seguito alla nota della Regione Calabria, che ha emesso l’allerta per criticità idrogeologica, idraulica e temporali. Le previsioni indicano venti occidentali da forti a burrasca, possibili mareggiate lungo le coste, e precipitazioni diffuse, specialmente sul versante tirrenico. Inoltre, si prevedono rovesci di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica, situazioni che comportano rischi concreti per la sicurezza della popolazione, in particolare nelle aree scolastiche.

Il sindaco f.f. Battaglia ha ritenuto necessario disporre la chiusura delle scuole per tutelare l’incolumità degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico. Le condizioni meteo potrebbero arrecare gravi pericoli e la chiusura è una misura precauzionale per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante una giornata di maltempo particolarmente intenso.