Reggio, ordine dei Commercialisti al voto: Poeta confermato presidente

Il 21 e 22 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Ordini locali

I Commercialisti (finalmente) al voto e per la prima volta da remoto. Il 21 e 22 febbraio la categoria è stata chiamata alle urne per il rinnovo degli ordini locali. Una lunga attesa, visto che originariamente le elezioni si sarebbero dovute svolgere il 5 e 6 novembre 2020. Il voto “on-line”, fenomeno dell’era pandemica da Covid-19, espresso attraverso una sofisticata piattaforma di voto elettronico ha permesso il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria per il quadriennio 2022/2026.

Poeta eletto di nuovo Presidente

Il risultato del voto elettronico ha riconfermato il dott. Stefano M. Poeta Presidente dell’Ordine di Reggio Calabria con la lista “Coerenza e Lealtà” nel segno della continuità, non come sintomo di poca propensione al cambiamento ma, al contrario, a conferma dell’ottimo lavoro fin qui svolto, apprezzato e riconosciuto da tutti e che, peraltro, ha visto l’Ordine di Reggio Calabria al centro di numerosi progetti ed iniziative, anche e soprattutto, a livello delle più alte sfere istituzionali, tra cui il Tribunale di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea, la Camera di Commercio, tutti gli uffici finanziari e previdenziali, la cui sinergia sarà, senza alcun dubbio, intensificata al fine di massimizzare i rapporti tra professionisti ed istituzioni anche e soprattutto per qualificare l’intervento dei primi e semplificare le necessità dei contribuenti.

La composizione del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori

In attesa della proclamazione ufficiale, che avverrà nelle prossime ore, si rendono noti i nomi dei Consiglieri eletti, ovverosia i dottori: Bernardina Ranieri, Cosimo Adornato, Nicola Colella, Maria Nucera, Grazia Maria Fiumanò, Gianluca Falzea, Andrea Campiglia, Maria Modaffari, Demetrio Errigo, Francesco Caridi.

Per il Collegio dei Revisori dei conti effettivi sono risultati i dottori: Marco Santoro, Teodora Gattuso, Daniele Palumbo e supplenti: Caterina Pitasi, Francesco Antonio Verbaro.

Grande attesa anche per le elezioni del Comitato Pari Opportunità istituito in applicazione della normativa nazionale ed europea in materia, appunto, di pari opportunità che tra le candidate, tutte donne, ha visto elette le dottoresse: Teodora Marcianò, Francesca Cuzzupoli, Daniela Alessi, Maria Rosaria Flesca, Francesca Malacrinò, Daniela Scopelliti.

Una iniezione di fiducia ripagata con il voto di oltre il 70% degli aventi diritto espresso a favore dell’unica lista presentata che sancisce, ancora una volta, la grande coesione e compattezza della categoria in continuità con l’ambizioso progetto del Presidente Stefano Poeta che ha puntato sul prestigio, sull’orgoglio e sulla credibilità dell’Ordine.

“Ringrazio tutti i consiglieri uscenti per il valido contributo di idee ed iniziative condivise che ha portato ad una sintesi vincente, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutti”.

Queste le prime parole del presidente ri-eletto.