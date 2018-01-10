Angela Daniela Musolino guida l'Ordine per il triennio 2018-2020: ecco vicepresidente, segretario, tesoriere e consiglieri del nuovo direttivo

Nei giorni 9, 10 e 11 Dicembre scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria ed è stata eletta nuovo Presidente per il triennio 2018 – 2020 la Dr.ssa Angela Daniela Musolino.

Il Presidente verrà supportato dal Vice Presidente dr.ssa Maria Carmela Lanzetta, dal Segretario dr.ssa Daniela Laganà , dal Tesoriere dr. Antonio Pizzimenti e dai Consiglieri dr. Giuseppe Afflitto, dr. Antonio Caracciolo, dr. Nicola Fotia, dr. Demetrio Lo Giudice e dr.ssa Simonetta Natalia Neri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai membri effettivi dr.ssa Teresa Giuffre’, dal dr. Francesco Oliva, dalla dr.ssa Teresa Rovella e dal Revisore Supplente dr. Giuseppe Ditto.

È questo un Consiglio che guarda al futuro, che si rinnova e accanto a colleghi di grande esperienza accoglie nel suo organico molti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco in un momento storico di forti sconvolgimenti per la categoria.

Il Direttivo neo eletto si propone tavoli di confronto con le istituzioni competenti in ordine alle nuove disposizioni emergenti in campo nazionale riguardanti la categoria ed avendo la consapevolezza della vastità e varietà della nostra Provincia, esprime la volontà di “accorciare” le distanze e s’impegna a creare una rete che possa rafforzare la categoria tutta.