Oreste Granillo: nuovo problema poltroncine, nuova preoccupazione

Procedono speditamente i lavori all’Oreste Granillo. Vi abbiamo anticipato attraverso uno scatto fotografico l’inizio del posizionamento dei seggiolini in Curva Nord, compreso il settore ospiti.

La novità che è stata già raccontata, riguarda l’abbassamento delle panchine per consentire alle telecamere di Dazn di poter riprendere la linea laterale, tanto per intenderci lato settore Tribuna Ovest. Lavori già avviati, insieme a tutti quelli che bisognerà portare a termine e che prevedono la sostituzione dei vetri rotti antisfondamento e la pulizia degli stessi, il rifacimento dei sanitari ed altri interventi. Per la Curva Sud, invece, il posizionamento dei nuovi seggiolini sarà possibile solo attraverso l’arrivo di nuovi fondi.

Inoltre, secondo quanto dichiarato sul canale ufficiale della società, nel corso della trasmissione “Buongiorno Reggina”, ci sarebbero nuovi problemi riguardanti le poltroncine delle panchine. Un ordine sbagliato comporterà un rinvio nella consegna fissato per il prossimo 20 settembre, esattamente sei giorni prima l’inizio della nuova stagione. Se per il campionato l’inizio potrebbe far propendere verso la scelta di giocare la prima gara in trasferta, la problematica può essere invece ricondotta all’avvio della Coppa Italia. Si spera di poter anticipare i tempi. Vedremo.