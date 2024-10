L’Oreste Granillo un biliardo. Manto erboso perfetto – FOTO

Qualche scatto a pochi minuti dall’inizio dell’incontro tra la Reggina e la Spal, evidenzia come il terreno di gioco del Granillo, rispetto alla prima gara contro il Pescara, passando per il derby con il Cosenza, adesso si presenti in perfette condizioni, grazie al meticoloso lavoro degli addetti in tutto questo tempo.

Adesso la “palla” passa ai protagonisti in campo, sperando di vedere la Reggina tornare alla vittoria.