Una delegazione di medici del GOM al ‘Trauma Meeting’ di Riccione

Si è svolta a Riccione la 15°edizione del trauma Meeting dal titolo “Le fratture articolari dell’anziano attivo. Fratture periproteisiche e perimpianto”.

L’evento ha visto la partecipazione di tantissimi ortopedici d’Italia che si sono confrontati sulle diverse modalità curative, le migliori metodiche chirurgiche e mediche per i pazienti della cosiddetta terza età che continuano a svolgere oggi una vita più attiva, diversa rispetto al passato e hanno richieste funzionali che vanno al di sopra di quanto si era abituati a ritenere.

La chirurgia ortopedica in Italia ha compiuto negli ultimi anni un grande salto evolutivo, sia in termini di ricerca, sia in relazione alla scoperta di nuove tecnologie di intervento chirurgico. Un evento scientifico che ha costituito un momento formativo e di approfondimento svolto in tre giornate al Palacongressi di Riccione presieduto dagli specialisti ortopedici Pietro De Biase, Marco Mugnaini, Paolo Esopi e Andrea Micaglio con il patrocinio della società O.T.O.D.I. Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia.

Anche la Calabria presente sul palco di Riccione con gli specialisti: Francesco Scordino, medico chirurgo nel reparto di ortopedia dell’Azienda Ospedaliera Bianchi- Melacrino Morelli di Reggio Calabria che ha egregiamente curato la presentazione del proprio lavoro attraverso il commento accurato di apposite slide e ha ricevuto gli applausi e i complimenti da tutti gli ospiti presenti; mentre i dottori Sebastiano Barreca, Giuseppe Calabrò e Mariano Ventra, anch’essi medici presso il reparto di ortopedia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, hanno presentato un poster sulle fratture periprotesiche, frutto della loro esperienza sul campo. Ancora una volta la sanità reggina protagonista assoluta con le sue eccellenze in uno degli eventi nazionali più importanti di ortopedia.