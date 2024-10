Oscar del miglior profumo maschile, vince Dior grazie al bergamotto reggino

Il bergamotto di Reggio Calabria si conferma un’eccellenza mondiale da vantare. L’oro giallo è stato il protagonista alla 30/a edizione del premio Accademia del Profumo.

Gli italiani (hanno votato in 150.000 e in 1.000 profumerie di tutta la penisola) si sono lasciati sedurre dal profumo femminile Si’ di Giorgio Armani (di L’Oreal Italia Luxe) e da quello maschile Dior Sauvage Eau de Parfum (di LVMH Italia) che hanno vinto lo scettro come ‘Miglior profumo dell’anno’.

La prima fragranza, flacone rosso scarlatto e note di nettare di ribes nero intense e decise per le neo-donne che sanno osare in prima persona, vede come musa una Cate Blanchett di rosso vestita, intraprendente quanto magnifica mentre si lancia col paracadute, piroetta nel cielo e decide ‘Si” liberamente e quando vuole.

Il profumo maschile piu’ amato dagli italiani e’ invece frutto dell’accordo che la Maison Dior ha siglato con i coltivatori di bergamotto di Reggio Calabria (che contiene) rivelando nuance speziate e sensuali quanto il suo testimonial Johnny Depp, 50enne tatuato e dall’aria vissuta.

Al gran gala’ delle industrie della profumeria, svoltosi ieri al Palazzo Mezzanotte di Milano, sono stati consegnati anche altri prestigiosi riconoscimenti. Una giuria tecnica ha infatti eletto come ‘Migliore creazione olfattiva’ dell’anno la fragranza femminile Tiffany & Co EdP Intense (Coty Italia) e quella maschile Tom Ford Ombre’ Leather (Este’e Lauder Companies).

La stessa giuria ha scelto anche il ‘Migliore profumo made in Italy’: per la versione femminile ha vinto Acqua di Parma Chinotto di Liguria-Blu Mediterraneo e, nella categoria maschile, Acqua di Parma Colonia Sandalo-Ingredient Collection (entrambi di LVMH Italia).

Premiati dalla giuria tecnica anche i ‘Migliori packaging’ dell’anno: sono l’elegante bottiglia arrotondata che ricorda una borsetta del profumo femminile Nomade Chloe’ (di Coty Italia) e, per l’uomo, l’elegante flacone scuro di Y Eau de Parfum I Yves Saint Laurent (L’Oreal Italia Luxe).

La stessa giuria ha scelto come ‘Miglior profumo collezione esclusiva grande marca’ Rinascimento-Tuscan Creations (Ferragamo Parfums) e, come ‘Miglior profumo di profumeria artistica’ Clive Christian Noble Collection XX Art Nouveau-Papyrus (Beauty and Luxury).

Una giuria di vip ha invece valutato le migliori campagne di comunicazione premiando la fragranza femminile L’Interdit Givenchy (LVMH Italia), il cui film “L’Interdit”, ambientato alla fermata della metropolitana Porte des Lilas di Parigi, mostra una musa solitaria e coraggiosa.

Per la categoria maschile e’ invece stata premiata la comunicazione del profumo Paco Rabanne Pure XS, il cui spot e’ stato interpretato dal modello e artista di origini portoghesi Francisco Henriques in un film ironico e accattivante in cui e’ spiato e desiderato da un gruppo di ragazze. E’ lui il nuovo sex symbol che sta spopolando sui social.