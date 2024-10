Locri, niente più campo Covid. La soluzione è dentro l’ospedale

Il tanto annunciato ospedale da campo di Locri non si farà. Lo avevamo già annunciato ieri mattina: le tensostrutture da campo, necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid in Calabria, rimangono nei depositi dell’Esercito.

La conferma arriva dal primo cittadino di Locri, Giovanni Calabrese, che annuncia:

“Escluso l'”ospedale da campo” a Locri. Si procede verso la soluzione interna alla struttura ospedaliera, in un’area dedicata, anche per come indicato dai Sindaci della Locride.

Oggi pomeriggio sopralluogo della Protezione Civile Nazionale e Regionale a Locri che, congiuntamente al Commissario regionale anticovid, hanno escluso “l’ospedale da campo” ritenendo più opportuno, come da mesi sosteniamo con insistenza, la riqualificazione di un’area dell’ospedale SENZA PROMISCUITÀ con gli altri reparti.

L’area individuata è quella degli uffici amministrativi che verrebbe rapidamente adeguata per affrontare la situazione di emergenza. Sosteniamo questa tesi dallo scorso marzo e forse se il Commissario avesse redatto per tempo e con criterio il “Piano Covid” oggi avremmo affrontato l’emergenza con qualche garanzia in più. Attendiamo ora di conoscere i tempi per la realizzazione degli interventi necessari e, soprattutto, sapere quali e quante risorse umane saranno destinate alla struttura emergenziale”.