Ospedale di Comunità a Bova Marina: consegnati ufficialmente i lavori

Consegnati ufficialmente, in data odierna, i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bova Marina. Un progetto atteso da tempo che finalmente prende il via, grazie all’impegno dell’ASP di Reggio Calabria e della Regione Calabria.

Alla consegna erano presenti, oltre al Sindaco del Comune di Bova Marina, l’Ing. Fabio Iaccino, RUP dell’ASP RC, l’Ing. Pasquale Penna, Direttore dei Lavori, e il Geom. Graziadei, per l’impresa che eseguirà i lavori.

L’amministratore comunale ringrazia il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, per la visione che sta portando avanti a livello regionale e che oggi diventa realtà anche nel nostro Comune.