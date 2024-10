Ospedale di Locri, Calabrese: ‘Impegno mantenuto per il progetto Nole’

Di seguito il comunicato stampa con le parole dell’assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese.

Dichiara Calabrese:

“Con il presidente Roberto Occhiuto, a Locri, a Palazzo Nieddu del Rio, avevamo preso l’impegno pubblico che avremmo sostenuto il progetto Nole (Nuova oncologia Locri Epizefiri) per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’area oncologica dell’ospedale di Locri, progetto avviato dall’associazione ‘Angela Serra’ per la ricerca sul cancro. Dopo l’incontro tecnico avuto in Regione nelle scorse settimane con i vertici dell’Asp e con il presidente dell’associazione Angela Serra, Massimo Federico, la Giunta regionale dello scorso 20 novembre ha stanziato, nell’assestamento di bilancio, 500mila euro per il completamento dell’importante progetto. Detto e fatto”.