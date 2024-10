Ospedale di Locri, “Oltre uomo” dona sorrisi ai pazienti di pediatria

Dopo le tristi vicende mediatiche di queste settimane, che hanno coinvolto l’Ospedale, e le sue “grigie figure amministrative”, l'Ass. Oltre Uomo è stata vicino a chi si batte ogni giorno per la propria salute

Nell’ottica di un sempre costante impegno sociale, la comunità Militante Oltre Uomo si è recata nella giornata odierna presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Locri. L’obiettivo? Donare un po’ di allegria e colore.

Dopo le tristi vicende mediatiche di queste settimane, che hanno coinvolto l’Ospedale, e le sue “grigie figure amministrative”, abbiamo deciso che era giunto il momento di stare vicino a chi quotidianamente si batte contro ogni tipo di problema riguardante la propria salute. Abbiamo donato al reparto di pediatria, e ai bambini ricoverati, album da colorare, libri di fiabe colori e pastelli.

Un doveroso ringraziamento va al caposala dott.ssa Zappavigna, al dott. Musolino e all’infermiera Patea. La comunità militante Oltre Uomo con un piccolo gesto di solidarietà, unito a quello di tanti altri che sono in programma per il futuro, ha voluto portare un sorriso ai bambini ricoverati. Con l’occasione si è anche ricordata la professionalità e l’abnegazione del personale addetto al reparto.

COME PARTECIPARE

Chiunque voglia donare giocattoli o libri può rivolgersi alla comunità Oltreuomo. Basta scrivere alla mail: comunitamilitanteoltreumo@gmail.com. Per ogni dono effettuato sarà dato riscontro al rispettivo donatore. i giocattoli, (come anche l’eventuale materiale pedagogico), dovranno essere nuovi e non usati.