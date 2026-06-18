“Road to Caulonia”, tutto pronto per l’evento conclusivo del circuito ASC Piccole Pesti

Il 20 giugno a Caulonia le finali ASC Piccole Pesti: 14 titoli in palio e un messaggio contro il bullismo e per i valori sani dello sport

Caulonia si prepara a diventare il cuore del calcio giovanile provinciale. Il 20 giugno 2026 andrà in scena “ASC Road to Caulonia”, l’evento conclusivo del circuito ASC Piccole Pesti, che assegnerà i titoli di campione provinciale nelle diverse categorie.

Un percorso lungo e partecipato, partito da oltre 600 squadre iscritte e da più di 5.000 partite disputate, che culminerà con 14 finali. In palio ci saranno i titoli provinciali ASC Piccole Pesti, al termine di una stagione vissuta sui campi di tutta la provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa, targata ASC Calabria e ASC Piccole Pesti – Campionati di calcio, è stata presentata ufficialmente il 12 giugno nella Biblioteca Comunale di Caulonia e vede il coinvolgimento del Comune di Caulonia, del Consiglio regionale della Calabria e degli altri partner istituzionali e sportivi.

Non solo calcio: il messaggio educativo di ASC

L’evento non sarà soltanto una giornata di sport. Il progetto punta infatti a valorizzare il calcio giovanile come strumento educativo, sociale e culturale.

A spiegarlo è Antonio Eraclini, presidente regionale di ASC Calabria, che ha sottolineato l’attenzione dell’organizzazione verso i giovani e verso i valori più sani dello sport.

“Vogliamo sensibilizzare sul tema del bullismo e non solo. Sarà presente il mental coach Michelangelo Marino, che lancerà un messaggio ai partecipanti sui comportamenti da tenere e sull’importanza di rispettare sempre l’avversario. Lo sport è un veicolo fondamentale per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, affiancando le famiglie rispetto a quella che deve essere l’educazione e l’integrità delle nuove generazioni”.

Eraclini ha poi rimarcato il senso più profondo dell’iniziativa:

“Il valore dello sport sano non deve essere quello dell’ossessione della vittoria, ma del rispetto delle regole. Il nostro è un progetto che va oltre lo sport: è anche turistico e culturale. Andremo in ogni paese o cittadina della Calabria e realizzeremo un video di presentazione del territorio, dando voce ai territori attraverso lo sport”.

Prima delle gare è prevista anche una cerimonia di apertura, con la presentazione delle squadre prima dell’ingresso in campo. Spazio anche al merchandising, con ricavato destinato in beneficenza.

“Siamo l’ente più forte della Calabria e siamo molto attenti a far passare un messaggio di rispetto delle regole e di attenzione ai giovani, che sono il nostro futuro. Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, l’assessore regionale Eulallia Micheli, l’Associazione Parent Project con il Responsabile provinciale Tony Vigoroso, l’amministrazione comunale e il CSPR Caulonia per la disponibilità dimostrata nell’ospitare l’evento”, ha aggiunto Eraclini.

Cirillo: “Da Caulonia un messaggio forte”

Grande soddisfazione anche da parte del presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, che ha evidenziato il valore sportivo, sociale e territoriale dell’appuntamento.

“Le finali provinciali ASC Piccole Pesti rappresentano molto più di un appuntamento sportivo. A Caulonia, poi, assumono per me un significato ancora più speciale, perché si svolgono nella mia terra, nel luogo in cui sono nato e a cui resto profondamente legato”.

Per Cirillo, la presenza di giovani atleti, famiglie, società sportive e dirigenti rappresenta anche un’occasione importante per la Locride.

“Vedere arrivare qui oltre 600 ragazzi, insieme alle loro famiglie, alle società sportive e ai dirigenti, è motivo di grande gioia e orgoglio. Questa manifestazione non è solo una straordinaria festa dello sport giovanile, ma si trasforma in una vetrina d’eccezione per la Locride, dimostrando la capacità del nostro territorio di accogliere grandi eventi e valorizzare le proprie bellezze”.

Il presidente del Consiglio regionale ha poi ringraziato ASC per il lavoro portato avanti nella promozione dello sport di base.

“Ringrazio l’ASC per il lavoro che porta avanti nella promozione dello sport di base e dei suoi valori più sani: rispetto, lealtà, inclusione, amicizia e sana competizione. Sono certo che da Caulonia partirà un messaggio forte: lo sport è uno strumento potente di educazione e crescita. A tutti i giovani atleti auguro di vivere questa giornata con entusiasmo, divertimento e spirito di squadra”.

Caulonia capitale del calcio giovanile

“Road to Caulonia” richiama il format delle grandi finali sportive: il cammino, l’attesa, la sfida decisiva e il titolo in palio. Ma al centro restano i ragazzi, le società e il valore educativo dello sport.

Caulonia, per un giorno, sarà il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto centinaia di squadre e migliaia di giovani calciatori. Una festa del calcio giovanile, ma anche una vetrina per il territorio e per l’intera Locride.