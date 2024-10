Ospedale di Locri al collasso, il sindaco: ‘Questa vergogna deve finire’ – FOTO

Pronto Soccorso di Locri, ore 22.15 del 7 maggio 2020.

Le immagini pubblicate dal sindaco del comune in provincia di Reggio Calabria si riferiscono alla tarda sera di ieri.

Scrive Giovanni Calabrese in un post sulla sua pagina Facebook. E prosegue:

“Il Direttore aziendale, in contatto telefonico da Reggio Calabria, cerca di trovare possibili soluzioni. Il Responsabile del Pronto Soccorso, presente in reparto, cerca di risolvere la situazione di emergenza. Tutto ciò accade all’Ospedale di Locri, ma per noi, che da anni continuiamo a denunciare queste vergogne, quanto continua ad accadere non è purtroppo una novità. Onore al personale ospedaliero che opera in condizioni drammatiche e vergognose. Alla Direzione sanitaria ospedaliera, assente come sempre, tutto ciò non interessa. Invece noi, come sempre, siamo presenti. Prima o poi questa vergogna dovrà finire”.