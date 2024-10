Rientra in Calabria e risulta positivo al tampone. Il sindaco di Locri: ‘Il pericolo non è finito’

A scriverlo, in un lungo post su Facebook, è il sindaco del Comune di Locri. Giovanni Calabrese invita i suoi cittadini a non dimenticare che il pericolo è ancora dietro l’angolo:

“I capannelli di giovani sul lungomare, oltre ad essere vietati, sono un brutto segnale. Gli assembramenti vari davanti a uffici vari ci preoccupano molto. Persone che circolano tranquillamente senza mascherina e senza una valida motivazione non sono giustificabili. In molte attività commerciali si è ritornati alla normalità entrando in modo indiscriminato e senza le necessarie precauzioni. Tutto ciò è follia pura. Non prendeteci per cattivi, ma faremo controlli a tappeto e SANZIONI pesanti. È giusta la ripartenza, ma non deve essere vissuto come un “liberi tutti” pensando egoisticamente che il pericolo sia finito”.