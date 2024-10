Papa Francesco dona presidi sanitari all’ospedale di Locri. Calabrese: ‘A Roma qualcuno ci pensa’

“ Papa Francesco in questi anni ha stupito più volte con i suoi sinceri gesti”.

Ad affermarlo, in un post su facebook è Giovanni Calabrese, il sindaco di Locri.

“Oggi è toccato alla Locride ricevere l’inaspettata attenzione di Sua Santità che ha raccolto la preoccupazione del nostro Vescovo monsignor Francesco Oliva. Direttamente dal Vaticano a Locri, con destinazione Ospedale, sono arrivati migliaia di presidi sanitari per operatori ospedalieri e altre importanti strumenti sanitari”.

Il primo cittadino del Comune in provincia di Reggio Calabria ha ringraziato il Pontefice:

“Grazie di cuore Papa Francesco, siamo commossi per questa attenzione. Locri e la Locride esprimono sincera gratitudine per un gesto veramente unico. Fortunatamente a Roma c’è qualcuno che ha pensato a noi. L’attenzione che avrebbe dovuto dare il Ministro della Sanità é invece arrivata da Sua Santità”.

Calabrese conclude:

“Nel rinnovare il sincero ringraziamento al Santo Padre, formuliamo gli auguri di Santa Pasqua con la speranza che dopo questo brutto momento il mondo possa risorgere e nella nostra Locride, terra dimenticata da tutti ma non dal Papa, si i inizi un percorso di rinascita e rispetto della salute, non dimenticando che siamo in emergenza nell’emergenza. Al nostro Santo Padre affidiamo le nostre preghiere. Grazie”.