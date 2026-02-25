Passi avanti per l’Ospedale della Piana, Mattiani: ‘Approvato il progetto esecutivo della Fase 0’

“Nuovo ospedale della Piana, approvato il progetto esecutivo relativo alla fase 0 che comprende le opere di cantierizzazione dell’aria, la realizzazione della rotatoria d’ingresso dell’ospedale, il movimento terra, l’escavazione, sono definiti i lavori relativi all’estirpazione degli uliveti presenti sul sito”.

Il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega, Giuseppe Mattiani, attraverso un video pubblicato sui social ha aggiornato rispetto alle ultime novità relative all’Ospedale della Piana.

“Non ascoltiamo ormai da settimane le chiacchiere di chi tenta di far politica sulle spalle dei cittadini calabresi e quindi dicendo che l’ospedale della Piana non si realizzerà mai. L’ospedale della Piana è e sarà una concretezza e una priorità per noi, perché il nostro unico grande obiettivo è quello di garantire il diritto alla cura e alla salute dei cittadini calabresi.

Un ringraziamento particolare va a tutti gli uffici regionali per il grande lavoro che hanno fatto in questi mesi, in questi anni. Avanti Calabria”, ha concluso Mattiani.