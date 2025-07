Nuovo ospedale della Piana, Mattiani: ‘Svolta storica per tutto il territorio reggino’

Finalmente, dopo anni di attesa e ritardi legati a problematiche burocratiche e geologiche, sono iniziati i lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, una struttura che rappresenta una svolta per la sanità del territorio.

L’investimento iniziale di 150 milioni di euro è praticamente raddoppiato toccando i 300 milioni e ha come obiettivo il miglioramento dei servizi sanitari nell’area della Piana di Gioia Tauro, una delle zone più popolose e strategiche della Calabria.

Leggi anche

Giuseppe Mattiani, ai microfoni di CityNow, direttamente dal cantiere dei lavori non nasconde la soddisfazione.

“La storia dell’ospedale della Piana parla di 20 anni di incapacità politica, di disinteresse politico nella costruzione di una delle infrastrutture sanitarie più importanti della Calabria. Sono tre le infrastrutture importanti, quella della Sibaritide, quella di Vibo e quella di Palmi.



Quella della Sibaritide con questa amministrazione regionale è quasi terminata, quella di Vibo è in buon stato di avanzamento e poi pochi giorni fa sono finalmente iniziati i lavori dell’Ospedale della Piana.

Quando siamo entrati in consiglio abbiamo individuato solo ed esclusivamente un progetto preliminare, con tante problematiche sia sul sito dove doveva essere costruito il nuovo ospedale, quindi su questo sito, ma anche dal punto di vista burocratico”.

“Con 352 posti letto, il nuovo ospedale si inserisce in un progetto più ampio di ammodernamento delle strutture sanitarie regionali, che comprende anche la costruzione di altri grandi ospedali in Sibaritide e Vibo Valentia.

L’infrastruttura, che da cronoprogramma sarà operativa entro il 2027, garantirà un miglioramento nella qualità e accessibilità delle cure, riducendo significativamente il ricorso ai “viaggi della speranza” verso altre regioni.



“In tre anni e mezzo siamo riusciti a risolvere tutte le problematiche sul sito, tutte le attività burocratiche. Abbiamo individuato tutte le somme necessarie per iniziare e finire l’intera opera con i lavori che dureranno circa tre anni e mezzo,

Siamo veramente felici ed orgogliosi come Regione Calabria e lo sono io personalmente perché la costruzione dell’ospedale della Piana è stato da sempre uno dei miei cavalli di battaglia, una delle mie azioni principali in questa attività politica, quindi sono felice oggi di essere qua e sono felice soprattutto di regalare e cercare di far tornare un sorriso ai cittadini”, evidenzia il consigliere regionale della Lega.



Mattiani è sicuro che l’Ospedale della Piana garantirà un miglioramento del servizio sanitario in tutto il territorio metropolitano.

“L’ospedale della Piana sarà fondamentale per svincolare la grande mole di lavoro che c’è sul GOM di Reggio Calabria, che oggi serve l’intera provincia di Reggio Calabria e quindi non vive sicuramente un momento semplice, in quanto c’è un affollamento importante.

La costruzione dell’ospedale della Piana darà la possibilità di avere sicuramente una struttura sanitaria importante, garantirà un diritto alla salute per i cittadini della provincia di Reggio Calabria. Sarà un ospedale di circa 320 posti letto, quindi immagino un hub di secondo livello, ma comunque un ospedale di spessore.



Da qualche giorno hanno iniziato le attività di saggi sul terreno, la settimana prossima invece inizieranno gli scavi, le fondamenta e poi tireremo su l’intera infrastruttura sanitaria”, ha concluso Mattiani.