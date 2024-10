L’Osteria 79 apre le porte all’arte con mostra e aperitivo

Il ristorante wine food di San Gregorio apre le porte all’arte. Dopo la riapertura post Covid, l’Osteria 79 aveva promesso ai suoi avventori una ripresa con numerose sorprese e, così è stato.

Il locale della periferia sud di Reggio Calabria, noto per l’eccezionale location ed una proposta culinaria di alta qualità, ha istituito delle speciali cene a tema artistico.

Le cene d’arte

A partire da domenica 12 luglio, presso l’Osteria 79 sarà possibile visitare la mostra a cura della dott.ssa Elisa Urso. L’esposizione sarà presente fino al 23 agosto 2020.

Le cene dei commensali saranno, dunque, colorate dalle opere esposte. Per l’inaugurazione della mostra è prevista anche la presenza degli autori. I clienti potranno dunque dialogare con gli artisti e scoprire cosa si cela dietro le loro opere e carpire qualche segreto.

Il momento culturale non può che essere accompagnato dal buon cibo. L’Osteria 79 ha pensato, per l’occasione, di predisporre un particolare aperitivo. Non il classico finger food a cui siamo abituati, ma piccole sfiziosità innovative che ricorderanno ai vostri palati il sapore della tradizione calabrese.

L’evento inizierà alle 20:45. È preferibile (ma non obbligatoria) la prenotazione. L’Osteria 79 segue tutte le norme anti-Covid e, per questo motivo è meglio cercare di riservare il proprio tavolo. per godere in tranquillità dell’evento.

L’incontro si ripeterà anche il 23 agosto. Pronti per una domenica sera all’insegna dell’arte?

Per tutto il periodo dell’esposizione, inoltre, sarà possibile gustare tantissimi piatti di terra (e su ordinazione anche di pesce) in compagnia di un buon calice di vino, ammirando le opere e conoscendo degli artisti dal grande talento.

Maggiori informazioni

+39 347 778 0592

massimiliano.chef80@gmail.com

Via Nazionale S. Gregorio, 30/b, 89134 Reggio Calabria RC, Italia

Facebook