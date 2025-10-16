Tutto pronto per l’Ottobrata di Santo Stefano: musica e divertimento alla ‘Fiera dei sapori autunnali’

Tutto pronto per l’Ottobrata di Santo Stefano in Aspromonte. Sabato 18 ottobre a partire dalle 19:00 si terrà la Fiera dei sapori autunnali, attesa ed acclamata dai giovani provenienti da tutte le aree della provincia e non solo.

Grandi gli afflussi lo scorso anno anche da fuori provincia, a dimostrazione che la gastronomia e l’attrattiva lanciata dal comune di Santo Stefano in Aspromonte riscuote il consenso di tutti.

Due pullman dell’ATAM sono stati riservati all’evento, rispettivamente alle 15:50 ed alle 18 con partenza da Piazza Garibaldi di Reggio Calabria e rientro a fine evento. Uno street food altamente variegato, dai panini ai primi piatti, dalle fritture al gelato ed immancabile la protagonista, la birra.

Gli organizzatori, il sindaco Francesco Malara e la Consulta Giovanile coordinata dalla consigliera Mimma Vitale, danno appuntamento a sabato per una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica, ospite d’eccezione sempre gradito Cosimo Papandrea, e djset finale organizzato dalla Meditereghion.