Tutto pronto per l’Ottobrata di Santo Stefano: musica e divertimento alla ‘Fiera dei sapori autunnali’
Uno street food altamente variegato, dai panini ai primi piatti, dalle fritture al gelato ed immancabile la protagonista, la birra. Ospite d'eccezione Cosimo Papandrea
16 Ottobre 2025 - 09:21 | Comunicato Stampa
Tutto pronto per l’Ottobrata di Santo Stefano in Aspromonte. Sabato 18 ottobre a partire dalle 19:00 si terrà la Fiera dei sapori autunnali, attesa ed acclamata dai giovani provenienti da tutte le aree della provincia e non solo.
Grandi gli afflussi lo scorso anno anche da fuori provincia, a dimostrazione che la gastronomia e l’attrattiva lanciata dal comune di Santo Stefano in Aspromonte riscuote il consenso di tutti.
Due pullman dell’ATAM sono stati riservati all’evento, rispettivamente alle 15:50 ed alle 18 con partenza da Piazza Garibaldi di Reggio Calabria e rientro a fine evento. Uno street food altamente variegato, dai panini ai primi piatti, dalle fritture al gelato ed immancabile la protagonista, la birra.
Gli organizzatori, il sindaco Francesco Malara e la Consulta Giovanile coordinata dalla consigliera Mimma Vitale, danno appuntamento a sabato per una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica, ospite d’eccezione sempre gradito Cosimo Papandrea, e djset finale organizzato dalla Meditereghion.