Padel, a Reggio Calabria il primo evento ufficiale con la Coppa Italia

Il primo Maggio, sarà certamente un giorno da ricordare per gli appassionati di Padel di Reggio Calabria. In una splendida cornice fatta di sole, cielo azzurro, amicizia, entusiasmo e tanta voglia di sport, ha preso il via la fase di prequalificazione alla fase nazionale della Coppa Italia Padel FITPRA.

Al Centro Sportivo Mirabella, infatti, alla presenza del Presidente Santo Praticò e del Direttore Tecnico Padel Francesco Caligiuri, si sono svolti i primi incontri a squadre.

Questa nuovissima ed innovativa manifestazione, autorizzata dal CONI secondo le disposizioni attualmente in vigore come evento di livello agonistico di preminente interesse nazionale, vedrà giocare, a Reggio Calabria, tre squadre (per un totale di diciotto giocatori) che avranno modo di confrontarsi, mettersi alla prova in partite vere e respirare quello che è il vero e proprio spirito di una squadra. Gli ulteriori incontri previsti in tabellone avranno luogo domenica 9 e sabato 15 maggio, sempre presso il Centro Sportivo Mirabella.

La formula della Coppa Italia Padel, da Regolamento, prevede una prima fase Provinciale a gironi di sola andata e successivamente una seconda fase Provinciale con tabellone ad eliminazione diretta, dove accederanno nei due successivi tabelloni, “Gold” e “Silver”, le squadre meglio classificate dopo la prima fase.

Nel fine settimana del 25-27 giugno si giocherà in ogni Regione un Master al quale avranno accesso le coppie vincitrici in ogni Provincia, e, le coppie finaliste, andranno a rappresentare la loro Regione alle finali nazionali di Coppa Italia nel week end dal 9 all’11 luglio.