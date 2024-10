Padel, ‘Primo Torneo Tecnocasa’: successo di partecipazione e grande spettacolo

Si è concluso con grande successo il primo torneo di Padel targato Tecnocasa, organizzato dall’Associazione CPM in collaborazione con il Castiglia Padel Center. L’evento ha visto la partecipazione di ben 32 coppie, che si sono sfidate in tre categorie diverse, regalando agli spettatori momenti di pura adrenalina e competizione sportiva.

Una competizione emozionante

Il torneo, iniziato con una folta partecipazione, ha coinvolto giocatori di tutte le età, a partire dalla categoria Under 14, dove giovani talenti hanno mostrato le loro abilità e passione per il padel. Le categorie Intermedio e Avanzato hanno visto in campo giocatori più esperti, che hanno dato vita a match combattuti e ricchi di colpi spettacolari.

La finale spettacolare

La manifestazione si è conclusa domenica con una finale imperdibile, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. In campo si sono affrontate le coppie Brondo-Caratozzolo e Veloz-Picotto, due team che hanno dimostrato grande tecnica e resistenza. Dopo un match avvincente e combattuto, è stata la coppia Veloz-Picotto a trionfare, conquistando il gradino più alto del podio.

Un evento da ricordare

Il torneo ha rappresentato non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di aggregazione per gli appassionati di padel e gli spettatori presenti, offrendo a tutti l’opportunità di assistere a partite emozionanti e di vivere l’atmosfera unica che solo il padel sa offrire.

L’Associazione CPM e il Castiglia Padel Center si dichiarano soddisfatti del successo ottenuto e già pensano alla prossima edizione, promettendo nuove emozioni e ancora più partecipazione.