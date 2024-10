I Padri Salesiani lasciano Gioia Tauro. Cangemi: ‘Grave perdita per la comunità’

Il consigliere comunale Cangemi cerca una soluzione alternativa per non dire addio alla parrocchia divenuta punto di riferimento per adulti e bambini

“Anche le comunità religiose stanno vivendo un momento di fragilità, soprattutto a causa della crisi delle vocazioni, e vanno incontro ad un’attività di razionalizzazione, di riorganizzazione interna, dalla quale non è rimasta immune neanche la nostra città.

Difatti, proprio a causa di questo processo di discernimento, i padri Salesiani si apprestano a lasciare Gioia Tauro e la Chiesa di San Francesco di Paola.

Leggi anche

Decisione non indolore, innanzitutto, per le tante persone che frequentano la Parrocchia, che, in questi anni, è diventata un importante punto di riferimento per bambini e adulti. Ma, certamente, una grave perdita per tutta la città, che verrebbe privata di un modello educativo e ricreativo prezioso, soprattutto per i più giovani. Spero, quindi, che questa decisione possa essere ridiscussa e si riesca a trovare una soluzione diversa.

Il nostro paese ha grande bisogno di esempi positivi e di luoghi in cui le persone si sentano accolte, di “comunità educanti”, che offrano sostegno alle famiglie e strumenti di crescita spirituale e sociale a tutti i cittadini. Non mancherà, quindi, il mio totale sostegno e quello degli altri due consiglieri del mio gruppo, Daniela Richichi e Francesca Frachea, ad ogni iniziativa tesa ad evitare che i religiosi di Don Bosco lascino la Parrocchia e, se risulterà opportuno, contatteremo direttamente il Rettore maggiore, per chiedere un passo indietro per il bene dell’intera comunità gioiese”.

Leggi anche

Lino Cangemi – Consigliere Comunale FDI Gioia Tauro