Paghera, Cosenza, Calaiò, Torromino: Reggina, il punto sul mercato

Difficile credere che, solamente un mese fa, i tifosi della Reggina avrebbero probabilmente posto una firma per finire la stagione 2018-2019. E, invece, in questo inizio di 2019, il club amaranto, forte di rinnovata solidità economica, sta progettando un futuro ma anche un presente da protagonista. L’avvento di Luca Gallo, che comunque deve formalmente ancora acquistare le quote societarie, ha portato una liquidità fondamentale, anche in ottica mercato.

L’obiettivo del direttore Massimo Taibi è, infatti, rinforzare la squadra a disposizione di Cevoli, che già ha ben figurato nella prima parte del campionato. La nuova proprietà è orientata a gettare le basi per una stagione da pretendenti alla promozione diretta, quella 2019/2020, partendo già adesso, strizzando un occhio a dei play-off in cui, Cosenza docet, tutto può accadere.

Ed è proprio Francesco Cosenza uno dei primi nomi sul taccuino dell’ex portiere amaranto. Il difensore di Stignano, con la promozione in B del Lecce, vissuta dai protagonista, ha perso la centralità che aveva nel campionato di terza serie, giocando finora 4 partite. Il contatto c’è già stato, con il 32enne che si è dichiarato più che disponibile a tornare a Reggio Calabria, piazza nella quale ha vissuto importanti stagioni anche in cadetteria.

In casa Lecce, però, Cosenza non è l’unico a piacere. Taibi infatti è alla ricerca di una punta che garantisca 15 reti a stagione e gli occhi sarebbero ricaduti su Giuseppe Torromino. L’attaccante, anche lui calabrese, classe ’88, è ai margini della rosa di Liverani ed è in cerca di nuova sistemazione. Anche per lui il dialogo è aperto, con le parti intenzionate ad aggiornarsi nei prossimi giorni. Difficile, anzi praticamente impossibile, uno sbarco in riva allo Stretto per Calaiò, corteggiato in cadetteria dallo stesso sodalizio salentino ed in C dal Catania.

Oggi, invece, non sono previsti aggiornamenti sul fronte Paghera: il centrocampista ex Pro Vercelli e Avellino è in trattativa avanzata con la Reggina, sebbene la concorrenza della Casertana imponga attenzione e cautela per la buona riuscita dell’operazione.

