Pagliacci Calandestini’: nasce l’intesa tra Reggio e Cosenza. Obiettivo? Promuovere e diffondere la cultura del clown sociale e della clown terapia.

L’ASSOCIAZIONE di promozione sociale “Pagliacci clandestini” di Reggio Calabria e l’associazione “Gianmarco De Maria” di Cosenza, hanno stipulato ieri una convenzione finalizzata a sviluppare iniziative e opportunità di collaborazione importanti per un reciproco arricchimento attraverso attività di studio, formazione in piena coerenza con le attività di entrambe le associazioni; la promozione di momenti di scambio e aggregazione tra i volontari e non, utili a favorire e dare la possibilità a questi ultimi di conoscere nuove realtà e mettersi in gioco in contesti diversi da quelli d’appartenenza.E ancora favorire l’integrazione e la contaminazione dei saperi; realizzare momenti di progettazione condivisa e la promozione di iniziative nel territorio regionale e nazionale; promuovere e diffondere la cultura del clown sociale e della clown terapia con la realizzazione di workshop, seminari, tirocini ecc.Le prime iniziative di collaborazione riguarderanno: la promozione del progetto “Home” promosso nelle campagne di “Trenta ore per la vita”.Iniziativa finalizzata ad assicurare ai bambini e agli adolescenti malati di tumore il diritto alle cure migliori possibilmente rimanendo a casa propria.