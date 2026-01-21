Pagliacci in scena al Teatro Cilea di Reggio: un’opera da non perdere

L’opera, che si compone di un prologo e due atti, racconta la tragica storia di un capocomico che, in un momento di gelosia e follia, confonde la realtà con la finzione teatrale

Il prossimo 30 gennaio 2026 alle 21:00, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà una delle opere più emozionanti e coinvolgenti del repertorio lirico: Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

L’opera, che si compone di un prologo e due atti, racconta la tragica storia di un capocomico che, in un momento di gelosia e follia, confonde la realtà con la finzione teatrale.

La regia dell’opera è affidata a Mario De Carlo, mentre la direzione musicale è curata dal Maestro Filippo Arlia, che guiderà l’Orchestra Filarmonica della Calabria. Un cast di eccezione interpreterà i principali ruoli, tra cui Marta Leung nei panni di Nedda (la commedia Colombina), Walter Fraccaro nel ruolo di Canio (Pagliaccio), Ivan Inverardi come Tonio (Taddeo), Francesco Castoro nel ruolo di Beppe (Arlecchino) e Gianni Giuga come Silvio, il contadino che avrà un ruolo chiave nella drammatica trama.

Un’opera che non si limita a raccontare una semplice storia, ma che tocca tematiche universali come l’amore tradito, la gelosia e la vendetta. Come raccontato dallo stesso Leoncavallo, l’opera si ispira a un delitto realmente accaduto a Montalto Uffugo, in Calabria, dove il compositore visse da bambino.

La storia di Canio, capocomico tradito dalla moglie Nedda, si intreccia con la trama della commedia che il gruppo teatrale sta mettendo in scena, creando un’incredibile fusione tra realtà e finzione. Un dramma che si svolge sotto gli occhi di un pubblico, inizialmente ignaro che quello che stanno vedendo è tutt’altro che una recita.

Ad arricchire l’esperienza, l’International Opera Choir e il Coro Voci Bianche “Note Celesti”, diretti dai Maestri Giovanni Mirabile e Alessandro Bagnato, daranno vita a una performance corale che contribuirà a rendere ancora più intensa l’atmosfera. Le scenografie sono a cura di Salvatore Tropea, mentre i costumi sono stati realizzati da Mario De Carlo, con le luci progettate da Lorenzo Tropea.

La dinamica e coinvolgente Pagliacci si presenta come una metaopera, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, dove il pubblico diventa parte integrante della trama. In questa opera, la commedia e la tragedia si mescolano senza soluzione di continuità, creando un’esperienza teatrale che lascia il segno. Un sottile velo di carta velina dividerà il mondo della farsa da quello della tragica realtà.

Biglietti disponibili online su www.catonateatro.it o presso i punti vendita autorizzati. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica al Teatro Cilea.

Dettagli dell’evento:

Data : 30 gennaio 2026

: 30 gennaio 2026 Orario : 21:00

: 21:00 Location : Teatro Francesco Cilea, Reggio Calabria

: Teatro Francesco Cilea, Reggio Calabria Biglietti: Disponibili su www.catonateatro.it

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di opera e per chi desidera vivere una serata emozionante e coinvolgente.