Reggio, grande successo per “Pagliacci” al Teatro Cilea: applausi a scena aperta

Il capolavoro di Leoncavallo Pagliacci ha incantato il pubblico reggino al Teatro Cilea, con una messa in scena impeccabile, un cast eccezionale e un'orchestra di livello assoluto

Una serata da ricordare quella di ieri al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove si è alzato il sipario su Pagliacci, il capolavoro di Ruggero Leoncavallo che ha emozionato il pubblico con la sua intensità drammatica e la straordinaria performance dei suoi interpreti.

L’opera, inserita nella stagione Le Maschere e i Volti 2026 della Polis Cultura, ha incantato il pubblico reggino con un cast di altissimo livello, una regia impeccabile e una direzione d’orchestra che ha lasciato senza parole.

La messa in scena, realizzata grazie alla coproduzione con il Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky, ha visto l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, che ha confermato ancora una volta il proprio prestigio, guidata dalla bacchetta del Maestro Filippo Arlìa.

A brillare sul palco è stata senza dubbio la bravura dei protagonisti. Marta Leung, nei panni di Nedda, ha regalato un’interpretazione emozionante e coinvolgente, mostrando un incredibile affiatamento con il resto del cast.

Walter Fraccaro, nel ruolo di Canio/Pagliaccio, ha incantato con la sua potenza vocale, riuscendo a trasmettere tutta la disperazione e la gelosia del suo personaggio. A completare il cast, Ivan Inverardi (Tonio), Francesco Napoleoni (Beppe) e Gianni Giuga (Silvio), tutti impeccabili nelle loro performance, dando vita a un’opera che ha toccato nel profondo il cuore degli spettatori.

Il pubblico ha reagito con grande entusiasmo, tributando diversi minuti di applausi a scena aperta al termine della rappresentazione. Un segno tangibile della qualità straordinaria dello spettacolo e della passione che ha pervaso ogni singola nota musicale e ogni singolo gesto sul palcoscenico.

La regia, curata da Mario De Carlo, ha messo in evidenza tutta la potenza visiva ed emotiva dell’opera. De Carlo, artista di origini reggine con una lunga carriera internazionale, ha saputo tradurre al meglio la drammaticità di Pagliacci, riuscendo a trasmettere al pubblico non solo la tragedia della gelosia e del tradimento, ma anche il tormento interiore di ogni singolo personaggio.

Un capitolo a parte merita l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che ha offerto un’esecuzione impeccabile. La direzione di Filippo Arlìa, già noto per la sua carriera internazionale, ha arricchito l’opera con un accompagnamento musicale di altissimo livello, che ha saputo esaltare ogni singolo passaggio della partitura di Leoncavallo.

Il Maestro Arlìa, che ha diretto orchestre di fama internazionale, ha confermato il suo talento, conducendo l’Orchestra con maestria e precisione.

A completare la magia scenica, il Coro internazionale Opera Choir, diretto da Giovanni Mirabile, ha aggiunto un tocco di profondità e armonia, con una performance che ha toccato il cuore del pubblico.

E non meno emozionante è stato il Coro di voci bianche “Note Celesti”, che, sotto la direzione di Alessandro Bagnato, ha incantato con la dolcezza delle sue voci, aggiungendo ulteriore emozione alla rappresentazione.

La Polis Cultura, con questa produzione, ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione nel portare al pubblico spettacoli di altissimo livello.

Il grande successo della serata è testimoniato dai lunghi applausi e dal grande apprezzamento degli spettatori di un Cilea strapieno, teatro che non ha esitato a tributare il loro affetto ai protagonisti e alla meravigliosa messa in scena di questo capolavoro del teatro lirico.