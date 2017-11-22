Palabotteghelle, il primo raduno giovanile in rosa
Domenica 26 novembre il primo raduno di allenamento per le atlete nate nel 2003, convocato dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi
22 Novembre 2017 - 13:14 | di Eva Curatola
L’attività giovanile del settore maschile procede a spron battuto da diversi mesi.
La Calabria del basket in rosa, forte dell’incarico del nuovo Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi da il via al nuovo ciclo di allenamenti per le ragazze del basket regionale.
Il nuovo Referente Tecnico Territoriale, infatti, ha programmato un raduno di allenamento per atlete nate nell’anno 2003 che si svolgerà domenica 26 novembre 2017presso il Palabotteghelle di Reggio Calabria.
Il dirigente del Comitato Fip Calabria è Teresa Nicosia.
I Coach sono Gennaro Mandolini, Massimiliano Modaffari ed Emiliano Scarcello.
Il preparatore fisico territoriale è Roberta Vozza.
Il primo raduno ha previsto il criterio dell’”autoconvocazione”.
Parteciperanno le atlete segnalate dalle società di appartenenza.
Fonte: Ufficio Stampa FIP Calabria
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