Sit-in al PalaCalafiore di Forza Italia, Milia: “L’attuale amministrazione lontana dai bisogni dello sport reggino”

Il consigliere comunale avvocato Federico Milia coordinatore Forza Italia Giovani città Metropolitana di Reggio Calabria ai microfoni di CityNow presente in occasione della conferenza stampa davanti i portoni di ingresso del PalaCalafiore ha sottolineato come lo sport è un bene da tutelare, qualsiasi sia il colore dell’amministrazione chiamata ad attenzionare le dinamiche e le procedure nel caso specifico dell’impiantistica.

Le dichiarazione del consigliere di minoranza Federico Milia

Abbiamo ritenuto necessario organizzare questo sit-in perché la Pallacanestro Viola dà lustro alla nostra città. Chiediamo al Sindaco di sospendere gli onerosi costi da sostenere durante le partite casalinghe. L’attuale società è rinata successivamente ad un fallimento, però in nessun modo è stata supportata.

I costi specifici di gestione

Per ogni gara giocata al PalaPentimele, le spese sono di 500 euro, ai quali si aggiungono le cauzioni (circa 740 euro l’ora, match o allenamento non importa) e 711 euro per l’impegno dei Vigili del fuoco (in relazione a questo costo, è stato chiesto più volte di limitare la capienza del Palazzetto a meno di 4000 posti, chiudendo l’anello superiore. In tal caso il prezzo per la copertura dei pompieri sarebbe abbastanza ridotto). Tirando le somme, le spese affrontate dalla società da novembre a febbraio sono state:

7210,80 euro di canone

732 euro di interventi vari

250 euro di sanificazione

1774,40 euro di custodia

613 euro di Polizza Rc

Le attuali condizioni del PalaCalafiore

Gli interventi sono stati effettuati esclusivamente dalla società sportiva stessa – ha ribadito e concluso il consigliere Federico Milia – non è ammissibile che ciò avvenga, l’impegno economico molto gravoso deve essere supportato dall’amministrazione comunale.