Palasport, entro 8 giorni lavori terminati.

La Viola Basket comunica che questa mattina il Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, unitamente al dirigente comunale Marcello Cammara ed all’ingegnere Giovanni Festa, ha incontrato a Palazzo San Giorgio una delegazione della società neroarancio, rappresentata dal presidente Giusva Branca e dall’ingegnere Francesco Franco Basile Rognetta, delegato a seguire la problematica relativa al “Palacalafiore”.Il primo cittadino è stato reso edotto dello stato dell’arte relativo al palasport di Pentimele e, all’esito della relazione del dirigente Cammera, ha comunicato ufficialmente al presidente Branca che tutti i lavori di ripristino delle funzionalità della struttura saranno ultimati al più tardi entro venerdi 7 novembre prossimo.A quel punto, dunque, potranno velocemente essere attivate le procedure burocratiche relative all’asseverazione dell’impianto a quando previsto a norma di legge.“Da un lato siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il presidente della Viola – per la immediata presa in carico, da parte del sindaco, della vetusta problematica del Pentimele e registriamo, sul piano della operatività un’accelerazione che a questo punto consideriamo come finale e che, di fatto, schiude le porte del palasport per l’ingresso della Viola. D’altro canto – ha concluso Giusva Branca –in perfetta sintonia con lo spirito di alta responsabilità manifestato in tal senso dal sindaco, continueremo al tempo stesso a monitorare la situazione con la massima attenzione per evitare che intoppi, a questo punto solo di carattere burocratico, e dei quali, eventualmente, ciascuno si dovrà assumere le responsabilità, possano ulteriormente presentarsi e ostacolare il rientro della nostra squadra nella sua casa per la gara del 23 novembre contro Legnano, dopo oltre 33 mesi!”.Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria