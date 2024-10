A Palazzo Alvaro il convegno “Destinazione Sud” per lo sviluppo del Mezzogiorno

Venerdì 14 luglio alle ore 15 a Palazzo “Corrado Alvaro”, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria (Piazza Italia), è in programma il V convegno del Comitato Mezzogiorno Ance Giovani dal titolo: “Destinazione Sud. Reti e infrastrutture per lo sviluppo del Mezzogiorno”. L’evento, organizzato da Ance Giovani Calabria, presieduta da Antonino Foti, intende aprire un ampio dibattito intorno al tema, considerato strategico dai giovani costruttori del Sud, degli investimenti in infrastrutture.

Prenderanno parte, fra gli altri, al convegno (i cui lavori saranno moderati dalla giornalista del TG1, Francesca Grimaldi), il senatore e presidente della commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato, Altero Matteoli, il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, l’assessore alla Logistica e al Sistema Portuale della Regione Calabria, Francesco Russo, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il presidente nazionale di Ance Giovani, Roberta Vitale.