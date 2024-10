A Palazzo Alvaro la premiazione del concorso “Homo Civicus – Gens Civica”

Si è svolta, il 10 maggio 2018, presso la Sala di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, la premiazione del Concorso “Homo Civicus – Gens Civica ” ideato dalla famiglia La Face, per commemorare la figura dell’ Ing. Giuseppe La Face, intellettuale, scrittore (di articoli tecnici e sociali, di poesie dialettali e saggi e di un vocabolario specifico del dialetto reggino, al quale ha lavorato per ben 6 anni).

protagonista di quasi un secolo di attività e battaglie per il progresso civile e materiale della Città di Reggio Calabria con grande attenzione al senso civico di tutti i cittadini.

Cittadino consapevole dei tanti problemi della città, alla quale ha dedicato diversi decenni della sua vita, operando per risvegliare la < Coscienza Civica > degli abitanti.

Il Concorso, proposto agli studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori della Città, per il centenario dalla nascita dell’ Ing, G. La Face, è stato ideato per promuovere una riflessione sui temi della cittadinanza attiva, ed il rispetto del senso civico.

Il Concorso è stato patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dall’Associazione Italia Nostra sezione di Reggio Calabria.

La Commissione ha valutato gli elaborati basando il proprio giudizio su: originalità, contenuto, messaggio trasmesso, immediatezza ed efficacia di comunicazione.

L’iniziativa aveva preso il via nelle scuole, nella prima decade del mese di febbraio 2018 e si è completata con la cerimonia di premiazione dei vincitori.

La partecipazione di vari studenti delle quinte del Liceo Scientifico ” A. Volta ” e dell’ Istituto ” Panella – Vallauri ” ha prodotto lavori che sono stati premiati.

Erano presenti al tavolo della premiazione i Consiglieri della Città Metropolitana Dott. Demetrio Marino, delegato all’Istruzione e dott. Filippo Quartuccio delegato alla Cultura, la prof.ssa Serenella Maria La Face, la Prof.ssa Angela Martino, Presidente dell’Associazione Italia Nostra sezione di Reggio Calabria, Giuseppe Mazzù, Ispettore Onorario MiBACT e l’ Arch. Maria Rosaria Fascì , Segretario dell’Associazione Italia Nostra sezione di Reggio Calabria.

I premi per gli studenti concorrenti, sono stati assegnati a:

SIMONE MICALIZZI 5° AG dell’ Istituto Tecnico ” Panella – Vallauri “ per un video su problematica del decoro ambientale in città ; referente la prof.ssa Manuela Turano.

DATO GIUSEPPE , FRANCO FABIO, PELLICANO’ ALESSIA 5° C del Liceo Scientifico ” A . Volta ” , foto e slogan su problematica del decoro urbano; referente la prof.ssa Maria Chiriatti

La famiglia La Face promuoverà annualmente il Concorso ” Homo Civicus – Gens Civica ” nelle scuole reggine, per commemorare la figura dell’ Ing. G. La Face ma soprattutto per promuovere il senso civico degli studenti, cittadini del domani.

L’ing. Giuseppe La Face, figura eclettica della Società reggina, “Socio Benemerito” della sezione reggina di Italia Nostra, per le sue costanti battaglie e iniziative culturali in difesa dei Beni monumentali, culturali e paesaggistici e dell’ambiente, e proponendo soluzioni e progetti innovativi per dare alla Città, che amava tanto, lustro e decoro.

Nato a Reggio, dove ha alimentato di entusiasmi e impegni i suoi primi vent’anni, ha poi vissuto di lavoro e di passioni da reduce e da emigrato.

Dopo una lunga carriera professionale e culturale condotta in varie regioni italiane, con la pubblicazione di poesie dialettali e del vocabolario del dialetto reggino ha espresso l’attaccamento alla città di origine,

Le battaglie: lo Stretto, il Lido Comunale, il Lungomare, Piazza Duomo, le reti, Raddoppio ferroviario, Decreto Reggio, Tangenziale, Città pluricentrica, i servizi, la partecipazione civile, i valori della cultura, il Bene Pubblico, la sana amministrazione, La Politica come Servizio.

Le pubblicazioni.

La Storia: Reggio Calabria 1908-2008. Un secolo sulla Città, ediz. Città del Sole RC 2010;

Farmacie e farmacisti tra ‘800 e ‘900, edizioni Città del Sole, RC 2011

Le poesie dialettali: “Ddivintai furisteri o’ me’ paisi”, edizioni Falzea, RC 2000.

“Chi vvali a vita” ediz. Città del Sole, RC 2003;

Il vocabolario del dialetto reggino I edizione;

Tradizione e nuovo vocabolario, ediz. Iiriti 2008 RC

Attività giornalistica: Articoli sui problemi della Città sulle testate locali, regionali e nazionali.

Fonte: Prof.ssa Serenella La Face