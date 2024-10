A Palazzo Alvaro la presentazione del Premio Cosmos 2018

«Ricordo bene quando, ancora piccolo, lessi per la prima volta di Einstein e della teoria della relatività, in un volume dell’Enciclopedia dei ragazzi. La sensazione di meraviglia e di vertigine. Credo che diventare scienziato sia stato un modo per decifrare quella bruciatura, per dirla con Neruda: capirne di più, e provare a riprovare quel brivido».

L’idea del Premio Cosmos nasce da queste parole del fisico teorico Gianfranco Bertone, dalla sua voglia e determinazione a portare in Italia, e nella sua terra, la Calabria, un progetto che possa far nascere e crescere fra i giovani quella curiosità e quell’audacia che animano gli scienziati e che muovono il mondo.

L’idea ha trovato terreno fertile a Reggio Calabria in cui da anni è attivo il Planetario Pythagoras, un importante centro di didattica e divulgazione dell’astronomia, sotto la direzione della professoressa Angela Misiano.

Partner dell’iniziativa è la Fondazione Bracco, fondazione d’impresa, che tra le sue attività favorisce la formazione dei giovani e la promozione della cultura scientifica.

L’edizione zero del premio si terrà giovedì 21 giugno alle 17 a Palazzo Alvaro alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, dei delegati Filippo Quartuccio (cultura) e Demetrio Marino (istruzione), del Presidente dell’Ente Parco d’Aspromonte, Giuseppe Bombino, di Gianfranco Bertone, Università di Amsterdam, di Gaela Bernini della Fondazione Bracco, Flavio Fusi Pecci, della Società Astronomica Italiana, Carmelo Evoli del Gran Sasso Scienze Institute e da Angela Misiano del Planetario Pythagoras.

Sarà presente Pasqualina Zaccheria, dirigente Ambito territoriale di Reggio Calabria.

Modera Giuseppe Smorto, vicedirettore del quotidiano “La Repubblica”.

A seguire la lezione magistrale di Gian Francesco Giudice, uno dei più importanti fisici teorici al mondo, sul tema “Alla scoperta dei buchi neri”.

“Cosmos” nasce come riconoscimento internazionale e con un legame forte col territorio, fin dal suo nome: il termine fu usato, infatti, dal crotonese Pitagora per spiegare l’ordine dell’universo.

Il Premio riguarda le opere di divulgazione scientifica pubblicate in Italia nei settori della fisica, della matematica e dell’astronomia.

I testi saranno valutati da un comitato scientifico, composto da dodici membri, che esprime l’eccellenza nell’ambito delle tre discipline e composto da Amedeo Balbi, Roberto Battiston, Gianfranco Bertone (presidente), Maria Luisa Chiofalo, Andrea Ferrara, Piergiorgio Odifreddi, Carlo Rovelli, Sandra Savaglio, Ginevra Trinchieri, Pierluigi Veltri, Lucia Votano, Paolo Zellini, e da una giuria formata da studenti degli istituti di secondo grado.

Il coinvolgimento di questi ultimi nasce dalla volontà di diffondere nelle scuole la ricerca e il pensiero scientifico prodotto oggi in Italia.

È previsto anche il “Premio Cosmos degli Studenti” assegnato, in questa fase sperimentale, agli allievi delle superiori di tutto il Sud che parteciperanno all’iniziativa.

La cerimonia di premiazione si terrà ogni anno a Reggio Calabria per il solstizio d’estate.

Ai vincitori verranno consegnati un premio in denaro e un’opera d’arte realizzata per l’occasione dall’artista americano Josh Simpson.