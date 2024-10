A Palazzo Alvaro la presentazione dell’ass. culturale Metro Lab

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 17:30 presso il ‘Palazzo Corrado Alvaro” si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione Culturale “Metro Lab” nella quale, oltre a presentare il direttivo dell’Associazione, verranno esposti i progetti in cantiere per l’anno 2018/2019. Successivamente alla conferenza stampa avrà inizio il tesseramento che permetterà ai soci di ricevere agevolazioni su spettacoli teatrali, librerie e sale cinematografiche. Questo evento inoltre vuole inoltre rappresentare un importante momento di dialogo con i giovani che vorranno impegnarsi e sostenere l’Associazione.

Metro Lab è un Associazione pensata e costituita da giovani della città di Reggio Calabria e provincia, volenterosi di mettersi in gioco ponendo la cultura, la partecipazione attiva ed il desiderio di sviluppo come elementi cardini su cui basare l’attività dell’Associazione. Si auspica un fondamentale contributo dei soci affinchè grazie al loro aiuto possano essere realizzati interessanti ed importanti progetti per il territorio metropolitano.